GP Belgio 2022 | Leclerc | “Mondiale? Difficile ma ci credo ancora”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Charles, pilota della Ferrari, ha parlato alla vigilia del weekend di formula 1 al GP del: “Guarderemo una gara alla volta, sfrutteremo al massimo ogni opportunità davanti a noi.al, sarà molto, ma ci crederò fino alla fine. Dobbiamo vincere ogni gara da qui in poi, farò del mio meglio. Spa? E’ una pista speciale per me, ho ottenuto qui il mio primo successo in condizioni strane. Si tratta di un tracciato dove mi è sempre piaciuto guidare. Avevo bisogno di ricaricare le batterie. Ho accumulato tante emozioni che mi hanno portato un po’ di stanchezza, sono stato felice di andare in vacanza. Ho passato del tempo con la mia famiglia e i miei amici”, conclude il monegasco. SportFace.

sportface2016 : #F1 | #BelgianGP, #Leclerc: 'Mondiale? Difficile ma ci credo ancora' - sportface2016 : #F1 | #BelgianGP, #Alonso: '#AstonMartin dal 2023? Progetto attraente' - P300it : F1 | GP Belgio 2022, Anteprima, Tsunoda: “Uno dei migliori tracciati in calendario” ? di Alessandro Secchi ??… - rossomotori : Nella conferenza stampa del GP del Belgio, #Alonso ha spiegato i motivi della sua scelta futura, ribadendo l'attual… - paoloangeloRF : GP Belgio, la conferenza in LIVE STREAMING -

Alla vigilia della gara inCharles Leclerc non si lascia scoraggiare dagli 80 punti che lo ... 25 agostoLe celebrazioni per i 55 anni della AMG proseguono anche in Formula 1: Lewis Hamilton e George Russell avranno infatti a disposizione, in occasione del Gran Premio del, una livrea celebrativa per le loro W13 E Performance. La Red Pig del 1971 . La Mercedes ha diffuso la ricostruzione grafica di una nuova livrea: in onore della prima AMG da competizione della ...Lewis Hamilton ha trascorso le vacanze estive in Africa, documentando sui social network il viaggio che, a suo dire, “l’ha trasformato completamente” per la bellezza, l’amore e la pace trovata alla ri ...La determinazione di Charles è chiara, nonostante la realtà dica di un'impresa mondiale al limite dell'impossibile, che Leclerc riconosce ...