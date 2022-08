Gioca alle slot e perde tutto: rientra nel locale, sequestra il custode e tenta la rapina (Di giovedì 25 agosto 2022) Aveva iniziato a Giocare alle slot machine, forse senza rendersi conto che il tempo passava. E i soldi finivano. Così, infatti, in poche ore l’uomo, un 50enne, ha perso circa 600 euro. Ma la ‘delusione’ non è certo bastata perché in qualche modo, come probabilmente ha pensato in quei momenti, doveva rientrare in possesso del denaro. Non poteva certo tornare a casa a mani vuote. E l’unica soluzione, per lui, era una: tentare la rapina. La rapina nella sala slot di Manziana L’uomo, nella notte del 19 agosto scorso, dopo aver Giocato e perso circa 600 euro alle slot, in un centro di Manziana, ha pensato bene di ritornare in macchina, prendere dal bagagliaio una smerigliatrice e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Aveva iniziato aremachine, forse senza rendersi conto che il tempo passava. E i soldi finivano. Così, infatti, in poche ore l’uomo, un 50enne, ha perso circa 600 euro. Ma la ‘delusione’ non è certo bastata perché in qualche modo, come probabilmente ha pensato in quei momenti, dovevare in possesso del denaro. Non poteva certo tornare a casa a mani vuote. E l’unica soluzione, per lui, era una:re la. Lanella saladi Manziana L’uomo, nella notte del 19 agosto scorso, dopo averto e perso circa 600 euro, in un centro di Manziana, ha pensato bene di ritornare in macchina, prendere dal bagagliaio una smerigliatrice e di ...

CorriereCitta : Gioca alle slot e perde tutto: rientra nel locale, sequestra il custode e tenta la rapina - CorradoTrovato3 : RT @MB5460: @EdoardoMecca1 Post mielosi senza senso… si tifa quando la Juventus gioca, in quei 90 min chiunque entra in campo ha il mio sup… - corrado611 : @lucapagni Faccio altro ragionamento. Esiste anche una cosa chiamata peso politico. Leao se ne va solo alle giuste… - MB5460 : @EdoardoMecca1 Post mielosi senza senso… si tifa quando la Juventus gioca, in quei 90 min chiunque entra in campo h… - tabellamercatob : 3^ giornata #SerieBKT Si disputa tra sabato 27 e lunedì 29 Agosto Tre gare sabato, sei domenica, un posticipo lune… -