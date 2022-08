Cinema | su Disney+ arriva “Pinocchio” | live action con Tom Hanks e Giuseppe Battiston

(Di giovedì 25 agosto 2022)ha diffuso il nuovo trailer e la key art delDisney ‘’, che debutterà sulla piattaforma streaming l’8 settembre, in occasione delDay. Il film è interpretato da Tom, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. Il ritorno dell’amato classico Disney vedrà nel cast anche l’attore italiano vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento(Perfetti sconosciuti, Pane e tulipani), che interpreterà il ruolo di Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà ‘Una stella cade’, la versione italiana di ...

Think_movies : “Andor”: la Prime Clip della serie dal 21 settembre su Disney+ - badtasteit : Dopo aver doppiato Filottete nel cartoon di #Hercules, Danny DeVito amerebbe prendere parte anche al live action… - fisco24_info : Arriva a settembre il nuovo Pinocchio, live action con Tom Hanks: Regia Zemeckis con Battiston Mangiafuoco, 8 sette… - PremiereFR : Pinocchio : La '8e merveille del mondo' reprend vie sur Disney+ [bande-annonce] - - mixborghi : @il_Tommi12 Lo stesso era accaduto per #Luca, i miei figli sarebbero andati al #cinema di corsa… #pixar #disney -

...su+. Don't Worry Darling Un titolo sicuramente in grado di appassionare gli amanti della suspense è Don't Worry Darling , il thriller psicologico diretto da Olivia Wilde. Aldal 22 ...per esigenze economiche è un unicum nel mondo del. Non così invece la cancellazione di film ... dopo aver realizzato 'A Christmas Carol' nel 2009, conha annunciato ufficialmente un ...Disney+ ha diffuso il nuovo trailer e la key art del live action Disney ‘Pinocchio’, che debutterà sulla piattaforma streaming l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day. Il film è interpretato da To ...Ecco i primi dettagli sulle edizioni home-video di Thor Love & Thunder, il nuovo cinecomix MCU scritto e diretto da Taika Waititi.