Calenda cerca la lite con Salvini pure sul liceo classico: “Il mio era migliore del tuo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Scontro a distanza Calenda-Salvini sulla scuola a Metropolis, in un dibattito moderato dal conduttore Gerardo Greco. I due leader di Lega e Azione se ne sono dette di ogni e non intendono smettere. L’ultimo alterco in ordine di tempo è aizzato da Calenda che sempre gioca al rialzo ad avere l’ultima parola. E dunque risponde ad un video del segretario leghista, in cui Salvini critica la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. “Calenda ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e razzista” era stata appunto la replica del segretario della Lega. Scintille tra Calenda e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Scontro a distanzasulla scuola a Metropolis, in un dibattito moderato dal conduttore Gerardo Greco. I due leader di Lega e Azione se ne sono dette di ogni e non intendono smettere. L’ultimo alterco in ordine di tempo è aizzato dache sempre gioca al rialzo ad avere l’ultima parola. E dunque risponde ad un video del segretario leghista, in cuicritica la proposta didi far frequentare a tutti i ragazzi il, o almeno un biennio. “ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e razzista” era stata appunto la replica del segretario della Lega. Scintille trae ...

