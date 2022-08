Byd - Hang | Tang | Atto 3 | le elettriche per l' assalto all' Europa a fine anno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il colosso cinese Byd, fondato nel 1995 e forte di circa 290 mila dipendenti, si prepara dall'autunno a sbarcare in alcuni mercati europei con una gamma di auto. In realtà, ricordiamolo, il brand asiatico è già presente in Norvegia dall'estate 2021 con la, una grande Suv a sette posti, a listino nel Paese scandinavo questo, al netto della tassazione locale, solo per dare un ordine di grandezza a partire da 64 mila euro. Vettura alla quale ora si affiancheranche altre due Bev, la Han, berlina di segmento E elegante e sportiva, e l'3, una sport utility di fascia C. Questi modelli sono stati pensati per andare incontro alle esigenze della clientela europea, con un look premium e contenuti di livello. Le vetture sarpresentate in ottobre, al Motor Show di Parigi, ma noi le ...