Aveva droga nel marsupio, donna arrestata dai carabinieri nel napoletano (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel marsupio Aveva 8,6 grammi di crack e 13 di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Quando ha incrociato i carabinieri ha tentato di disfarsi dello stupefacente, ma è stato bloccata ed arrestata. E' accaduto a Caivano. In manette è finita una 47enne del posto, già nota alle forze dell'ordine. La donna, che è stata bloccata nel centro storico, è stata poi condotta nel carcere di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

