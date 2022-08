“Altro che addio”: Luca Argentero ha firmato, sarà in tv per mesi (Di giovedì 25 agosto 2022) I timori per l’addio alla tv di Luca Argentero sarebbero infondati. L’attore torna tra poche settimane sul piccolo schermo. Luca Argentero (Mediasetplay screenshot)Nelle ultime settimane si stanno susseguendo molte notizie su Luca Argentero. Scopriamo di più sulle ultime indiscrezioni, che svelano un contratto già firmato da tempo. Luca Argentero è l’attore di Doc-Nelle tue mani, la fortunatissima fiction di Rai 1. Nelle ultime settimane la produzione ha annunciato che le riprese della terza serie inizieranno a nel 2023 e dunque Doc 3 sarà visibile su Rai 1 solo nel 2024. Al pubblico che segue assiduamente l’attore questa notizia non è piaciuta affatto e in aggiunta dalle ultime interviste ad ... Leggi su specialmag (Di giovedì 25 agosto 2022) I timori per l’alla tv disarebbero infondati. L’attore torna tra poche settimane sul piccolo schermo.(Mediasetplay screenshot)Nelle ultime settimane si stanno susseguendo molte notizie su. Scopriamo di più sulle ultime indiscrezioni, che svelano un contratto giàda tempo.è l’attore di Doc-Nelle tue mani, la fortunatissima fiction di Rai 1. Nelle ultime settimane la produzione ha annunciato che le riprese della terza serie inizieranno a nel 2023 e dunque Doc 3visibile su Rai 1 solo nel 2024. Al pubblico che segue assiduamente l’attore questa notizia non è piaciuta affatto e in aggiunta dalle ultime interviste ad ...

