Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate a Bologna, arrestato l'ex (diventato stalker): denunciarlo non è servito (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ha aspettata per due ore sotto casa, con un martello, determinato a portare a termine la sua missione. Massacrare Alessandra Matteuzzi, 56 anni, storia d'amore ormai finita e trasformata in... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ha aspettata per due ore sotto casa, con un martello, determinato a portare a termine la sua missione. Massacrare, 56 anni, storia d'amore ormai finita e trasformata in...

RaiNews : “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono con lei', ra… - blogcupoftea : Femminicidio a Bologna: Alessandra Matteuzzi aveva denunciato per stalking - MaruRicci : RT @HoaraBorselli: #Alessandra Matteuzzi di #Bologna uccisa a martellate nel cortile del proprio condomino. La cosa che rende ancora più te… - MimiElla19 : RT @MariannaDuregon: Si chiamava Alessandra Matteuzzi. Scrivete nome e cognome. Altrimenti diventa un'altra donna. Gli ha tolto la vita, no… - lacittanews : Prima che iniziasse la bella stagione Alessandra Matteuzzi postava “l’estate è libertà”, ma non sapeva che per lei… -