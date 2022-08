Wta Cleveland 2022 | programma e orari di giovedì 25 agosto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di25. Non scenderà in campo Martina Trevisan, la quale è stata costretta a un forfait ancor prima di affrontare Shuai Zhang al secondo turno, a causa di un problema alla coscia; la cinese avrà dunque la possibilità di strappare un pass per la semifinale, non prima però di sfidare Alizé Cornet. Occhi puntati peraltro sul derby statunitense tra Bernarda Pera e Sofia Kenin, ossia una giocatrice in grande forma e un’altra, campionessa Slam in passato, alla ricerca di una ripartenza. Di seguito tutti i match di giornata. MOTOROLA EDGE STADIUM dalle ore 17.00 italiane – (7) Sasnovich vs Brengle a seguire – (8) Cornet vs Zhang a seguire – Linette vs Samsonova a seguire – ...