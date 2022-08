Wta 250 Cleveland 2022: montepremi e prize money (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Cleveland 2022 (cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’avvio degli US Open. A guidare il seeding c’è la ceca Krejcikova, seguita dalla nostra Martina Trevisan, seconda testa di serie dell’evento ed unica azzurra presente in tabellone. Presenti anche la russa Alexandrova, la belga Mertens e la francese Garcia, tenniste sempre molto pericolose su questo tipo di campi. Da monitorare pure due giovani come l’ucraina Yastremska e la danese Tauson. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Presente un’ex campionessa Slam come la padrona di casa Kenin, in gara grazie ad una wild card. Le altre statunitensi da tenere sotto controllo sono Brengle e Pera, che tanto bene ha fatto nell’ultime settimane sul rosso europeo. Il prize ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di(cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’avvio degli US Open. A guidare il seeding c’è la ceca Krejcikova, seguita dalla nostra Martina Trevisan, seconda testa di serie dell’evento ed unica azzurra presente in tabellone. Presenti anche la russa Alexandrova, la belga Mertens e la francese Garcia, tenniste sempre molto pericolose su questo tipo di campi. Da monitorare pure due giovani come l’ucraina Yastremska e la danese Tauson. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Presente un’ex campionessa Slam come la padrona di casa Kenin, in gara grazie ad una wild card. Le altre statunitensi da tenere sotto controllo sono Brengle e Pera, che tanto bene ha fatto nell’ultime settimane sul rosso europeo. Il...

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Krejcikova ???? vs Pera ????, ottavi di finale del Wta 250 di Cleveland… - parmawelcomeoff : RT @meftennisevents: ?? SET YOUR ALARM ?? 3??0?? giorni al @WTA 250 #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren in programma dal 24 settembre… - meftennisevents : ?? SET YOUR ALARM ?? 3??0?? giorni al @WTA 250 #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren in programma dal 24 settem… - livetennisit : WTA 250 Cleveland e Granby: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Martina Trevisan e Jasmine Paolini per… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Cornet ???? vs Tauson ????, ottavi di finale del Wta 250 di Cleveland -