WhatsApp ora ci fa recuperare i messaggi eliminati: la svolta davvero utile e senza bisogno di app terze (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hai eliminato un messaggio WhatsApp per errore? Non c'è problema: una nuova funzionalità in arrivo ti consentirà presto di recuperarlo facilmente. E per gli amministratori dei gruppi, in arrivo anche la possibilità di cancellare i messaggi inviati all'interno delle conversazioni. Scopriamo i dettagli. La prima nuova funzionalità per iOS consente di recuperare i messaggi cancellati per errore – ComputerMagazine.itWhatsApp di Meta ha annunciato che il team di sviluppo è al momento impegnato a lavorare sull'implementazione di due nuove funzionalità richieste da tempo da molti utenti dell'app di messaggistica, ovvero: la possibilità di recuperare i messaggi cancellati per errore e, per gli amministratori delle chat di gruppo, di cancellare ...

