Vuelta a España 2022, Marc Soler: “Non mi aspettavo di vincere! Nel finale ho dato tutto” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nonostante la fatica dell’aver percorso gli ultimi chilometri in fuga, completamente da solo, Marc Soler è riuscito a portare a casa la vittoria (più che meritata visto quanto fatto dall’iberico, padrone di casa) nella quinta tappa della Vuelta a España 2022, al termine di una frazione impegnativa con arrivo a Bilbao dopo tanti saliscendi. Sembrava quasi fatta per il gruppetto degli inseguitori, lo spagnolo era ormai vicinissimo, ma quest’ultimo non ha mollato e ha difeso il primo posto fino alla fine, arrivando stremato sulla linea del traguardo. Gli sforzi hanno però dato i propri frutti, una vittoria importante anche per la stessa Spagna che torna a vincere una frazione in un Grande Giro a quasi due anni dall’ultima volta. Ecco le dichiarazioni di Marc ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nonostante la fatica dell’aver percorso gli ultimi chilometri in fuga, completamente da solo,è riuscito a portare a casa la vittoria (più che meritata visto quanto fatto dall’iberico, padrone di casa) nella quinta tappa della, al termine di una frazione impegnativa con arrivo a Bilbao dopo tanti saliscendi. Sembrava quasi fatta per il gruppetto degli inseguitori, lo spagnolo era ormai vicinissimo, ma quest’ultimo non ha mollato e ha difeso il primo posto fino alla fine, arrivando stremato sulla linea del traguardo. Gli sforzi hanno peròi propri frutti, una vittoria importante anche per la stessa Spagna che torna a vincere una frazione in un Grande Giro a quasi due anni dall’ultima volta. Ecco le dichiarazioni di...

News24_it : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Soler, Molard nuovo leader - OA Spo… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Marc Soler Molard è l… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Soler Molard nuovo leader -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 5? - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 3’40” - #Vuelta… -