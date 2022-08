US Open, qualificazioni: sei italiani al secondo turno. Fuori Zeppieri e Nardi (Di mercoledì 24 agosto 2022) È partita la ricca spedizione italiana in America con l'ultimo Slam della stagione che vede impegnati ben 18 azzurri nel tabellone di qualificazione. Nella notte, agli Us Open sono state registrate ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) È partita la ricca spedizione italiana in America con l'ultimo Slam della stagione che vede impegnati ben 18 azzurri nel tabellone di qualificazione. Nella notte, agli Ussono state registrate ...

