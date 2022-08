Un uomo è entrato in casa di due donne e si è masturbato davanti a loro mentre dormivano (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - È entrato in un appartamento di Forio, comune di Ischia, ma non era un topo d'appartamento. I carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio un uomo di 39 anni residente proprio a Forio. Da qualche giorno alcuni residenti nella frazione di Panza avevano denunciato dei tentativi di intrusione nelle loro abitazioni da parte di un uomo e i militari dell'Arma hanno aumentato i controlli notturno. Quando il trentanovenne si è introdotto in una abitazione, è stato notato dai vicini. Vistosi scoperto, ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo, ma è stato bloccato dai carabinieri, oltre a procurarsi nella caduta lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Nello smartphone dell'uomo, diversi video che lo ritraggono mentre si masturba ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Èin un appartamento di Forio, comune di Ischia, ma non era un topo d'appartamento. I carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio undi 39 anni residente proprio a Forio. Da qualche giorno alcuni residenti nella frazione di Panza avevano denunciato dei tentativi di intrusione nelleabitazioni da parte di une i militari dell'Arma hanno aumentato i controlli notturno. Quando il trentanovenne si è introdotto in una abitazione, è stato notato dai vicini. Vistosi scoperto, ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo, ma è stato bloccato dai carabinieri, oltre a procurarsi nella caduta lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Nello smartphone dell', diversi video che lo ritraggonosi masturba ...

