Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 11:10 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Ucraina contatti mesi dall'inizio dell'invasione nel giorno in cui nel paese si festeggia l'indipendenza da Lourdes messaggio del presidente Mattarella a Kiev e Mosca Brutale Resistenza legittima zielinski ci batteremo alla fine nessun compromesso un dipendente della centrale nucleare di zaporizhia il tuo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio Russo fuori dall'impianto uccisione di Dolina il ministro la prof nel giorno dei funerali Nessuna pietà per i killer secondo l'intelligenza di Mosca uccide regina è stato un agente Ucraina arrivata in Russia a fine luglio e poi fuggito in Estonia per chi era invece l'attentato è opera dei servizi segreti russi la Russia si chiedono invece gli Stati Uniti mentre si preparano a consegnare un nuovo pacchetto di ...

