Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 07 | 10

(Di mercoledì 24 agosto 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 24 agosto Buongiorno da Francesco Vitale non vorrei che le sanzioni stiano diventando la guerra Spero che abruzzese stiano facendo una riflessione dice Matteo Salvini al meeting di Comunione e Liberazione per edicoletta la cosa peggiore che si possa fare dare segnali di cedimento a Putin e vorrebbe dire darla vinta Putin e che sta ricattando l’Italia è l’Unione Europea l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina ha detto Mario Draghi la Russia deve porre fine alla sua occupazione legale i suoi attacchi brutali contro i civili disarmati e dopo l’impennata del prezzo del gas il tema energetico torna a dominare la campagna elettorale sei Giorgia Meloni App Real Price CAP ma solo se europeo Luigi Di Maio esorta essere celeri e vinci la battaglia non è europea senza aspettare il prossimo governo mentre Nicoletta spingere idea dei prezzi ...