SuperQuark | qual è stato il segreto della trasmissione di Piero Angela su Rai 1

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ci ha lasciato il 13 agosto 2022, ma prima di farlo ha preparato un toccante discorso di addio in cui si addolorava per non essere più tra noi, ma accettava il fatto che la natura facesse il suo corso. Allo stesso tempo, prima di morire, ha insistito affinché l’ultima puntata di“Gli ultimi ghiacciai” fosse portata a compimento. Ma come è nato il programma e come è cambiato nel tempo? Fu lo stesso divulgatore a raccontarlo. La grande storia diha condotto il suo programmafino a un mese primasua morte, avvenuta il 13 agosto 2022. Quando parlavasua, andata in onda per circa 40 anni, diceva che il...