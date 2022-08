Roma, si sblocca Belotti: Felix ai dettagli con la Cremonese (Di mercoledì 24 agosto 2022) Felix Afena-Gyan sarà presto un giocatore della Cremonese. I lombardi, come voluto dalla Roma, prenderanno il giovane ghanese a titolo definitivo versando nelle casse giallorosse sei milioni di parte fissa più circa tre di bonus. La sua partenza sbloccherà definitivamente l’operazione Belotti, che ha da tempo un accordo triennale con la società Romana. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022)Afena-Gyan sarà presto un giocatore della. I lombardi, come voluto dalla, prenderanno il giovane ghanese a titolo definitivo versando nelle casse giallorosse sei milioni di parte fissa più circa tre di bonus. La sua partenza sbloccherà definitivamente l’operazione, che ha da tempo un accordo triennale con la societàna. SportFace.

