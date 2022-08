Riforme | Ceccanti | ' valorizzare il Parlamento in seduta comune'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Berlusconi ha sollevato prima del tempo un problema che tutti sappiamo si sarebbe posto, che non è però affatto quello della riforma costituzionale, ma del rapporto che il destracentro, se vince le elezioni, intende avere col Presidente in carica Sergio Mattarella". Così Stefanodel Pd a Il Riformista. "Sappiamo che si sarebbe posto perché la forza di destra che è diventata egemone in quello schieramento, Fdi, non solo non ha votato per il Presidente Mattarella e non gli ha risparmiato critiche anche molto dure in questi mesi, ma c'è di più. Nessuno si ricorda che nel 2018 fu Giorgia Meloni, prima di Di Maio, a chiedere di mettere in stato di accusa il Presidente Mattarella per aver esercitato il suo potere di nomina rispetto al ministro Savona, autore di un piano di uscita surrettizia dall'Euro. Questo è il problema, non quello di ...