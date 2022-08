Quanto a lungo riesci a rimanere in equilibrio? Dalla risposta può dipendere la durata della tua vita (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avete mai pensato che l’equilibrio può avere a che fare con la nostra longevità? Ora ve lo dimostriamo. L’equilibrio non è importante solo per le nostre azioni quotidiane, ma può indicarci addirittura Quanto siamo o meno longevi. Vediamo come. Avete mai pensato al vostro equilibrio, o anche provato a fare il classico test ad esempio L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avete mai pensato che l’può avere a che fare con la nostra longevità? Ora ve lo dimostriamo. L’non è importante solo per le nostre azioni quotidiane, ma può indicarci addiritturasiamo o meno longevi. Vediamo come. Avete mai pensato al vostro, o anche provato a fare il classico test ad esempio L'articolo proviene da CheSuccede.it.

GiovanniChiacc3 : Un “Lend-Lease sul gas”, darebbe un grande contributo all’Europa durante il suo lungo inverno. Sulla base di quanto… - lucamancio : @FurioGarbagnati Non so quanto è bene che l'attuale governo uscente prenda impegni per il medio/lungo periodo... - S708844035 : Interessante e ben fatto il lungo thread sull'Ucraina nel giorno dell'indipendenza e dopo 6 mesi di guerra, in part… - EmanueleDeBiasi : @HSkelsen Così sembra, ma a me preoccupa il trend... quanto durerà davvero? La stanchezza si fa sentire e l'ombra d… - Iostoconlanato : @dianacalibana @stebaraz No vabbè non ci credo! La IEA suggeriscr 5 cose da fare. Alcune sono nel breve periodo, a… -