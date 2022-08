“Perché rischiamo l’escalation in Ucraina” | il monito di Mearsheimer

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Nonostante le pressioni ricevute dall’occidente e in primis dagli Stati Uniti, come recentemente confermato da un consigliere del presidente indonesiano Joko “Jokowi” Widodo, Xi Jinping e Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G20 sull’isola turistica di Bali in programma il prossimo novembre. Secondo alcune indiscrezioni, i funzionari cinesi starebbero pianificando un incontro nel sud-est asiatico InsideOver.