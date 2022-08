Ostia | botte e minacce di morte alla compagna | 51enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 agosto 2022)– Gravi gli indizi di colpevolezza che hanno portatomisura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un uomo di 51 anni per reiterati maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua convivente. La misura è stata disposta al termine delle indagini, coordinate dProcura della Repubblica di Roma e condotte dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che hanno dato seguito al provvedimento di custodia cautelare disposto per il. L’accurata e prolungata attività investigativa ha permesso di raccogliere gli elementi utili a ricostruire la condotta dell’uomo che, ripetutamente, avrebbe sottoposto la donna, di 29 anni, ad una serie di maltrattamenti, costituiti da atti di violenza non solo fisica ma anche morale e psicologica, arrivando ...