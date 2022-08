Non solo Barak, la Fiorentina vuole anche un difensore: dalla Serie A (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Fiorentina continua a rinforzarsi per affrontare una stagione impegnativa con tre competizioni molto importanti e, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe chiesto informazioni allo Spezia allenato da Luca Gotti un centrale difensivo molto forte fisicamente. Nikolaou Spezia Fiorentina Molto probabilmente Matija Nastasi? lascerà il club toscano, ed è per questo che Dimitrios Nikolaou è finito nei mirini di Joe Barone e Daniele Pradè. Classe 1998, il ragazzo greco ha tutte le qualità difensive che richiede il tecnico viola, inoltre usa molto bene il suo piede mancino. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lacontinua a rinforzarsi per affrontare una stagione impegnativa con tre competizioni molto importanti e, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe chiesto informazioni allo Spezia allenato da Luca Gotti un centrale difensivo molto forte fisicamente. Nikolaou SpeziaMolto probabilmente Matija Nastasi? lascerà il club toscano, ed è per questo che Dimitrios Nikolaou è finito nei mirini di Joe Barone e Daniele Pradè. Classe 1998, il ragazzo greco ha tutte le qualità difensive che richiede il tecnico viola, inoltre usa molto bene il suo piede mancino. Calogero Andrea Bellavia

