‘Ndrangheta ad Anzio e Nettuno | terminato il lavoro delle Commissioni | entro 45 giorni la decisione sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Era febbraio quando, due comuni del litorale romano, erano finiti sotto i riflettori. E non certo per una bella pagina di ‘storia’. Proprio lì, infatti, ben 65 persone all’alba del 17 febbraio scorso erano state arrestate e la parola che risuonava spesso, tra giornali e servizi in televisione, era sempre una e la stessa:. Tutti gli arrestati, chi in carcere e chi ai domiciliari, erano stati indiziati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco. Ma anche di fittizia intestazione di beni e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso. Leggi anche:ade ...