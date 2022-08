Grande mente, integrità morale e allegria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Allegra, Lorenza si aggirava per piazza Duomo a Padova sui suoi tacchi troppo alti, sempre di fretta, sempre pronta però a fermarsi per dirti cosa stava scrivendo, dove doveva andare L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Allegra, Lorenza si aggirava per piazza Duomo a Padova sui suoi tacchi troppo alti, sempre di fretta, sempre pronta però a fermarsi per dirti cosa stava scrivendo, dove doveva andare L'articolo proviene da il manifesto.

gioferrantee : RT @ultimopeeterpan: e tu occupavi un posto troppo grande e certo adesso è strano non parlarne di quella casa che avevamo in mente lontano… - Rosa68899653 : RT @Rossella18S: 'E tu occupavi un posto troppo grande E certo adesso è strano non parlarne Di quella casa che avevamo in mente Lontano dal… - reby_farina : RT @Rossella18S: 'E tu occupavi un posto troppo grande E certo adesso è strano non parlarne Di quella casa che avevamo in mente Lontano dal… - HomburgAle : @Lanatweet2 grande verità. Inoltre: il nozionismo neanche è cultura. La cultura è un concetto molto vasto ed ha mol… - rosy_vallarelli : RT @Rossella18S: 'E tu occupavi un posto troppo grande E certo adesso è strano non parlarne Di quella casa che avevamo in mente Lontano dal… -