Gli stadi vuoti della Serie A: tra impianti inadeguati e poco spettacolo, il confronto col resto d’Europa è già impietoso (Di mercoledì 24 agosto 2022) Spiagge piene, stadi vuoti. Mentre in tutta Europa i campionati ripartono con l’entusiasmo dei tifosi e il pienone negli impianti, in Italia la Serie A è ricominciata nella solita cornice di strutture scalcagnate e ampi spazi liberi nelle tribune: nel corso della prima giornata solo il 73% dei posti è stato occupato, percentuale lontanissima dalla Premier League degli stadi moderni e gremiti, o della Bundesliga, che viaggiano costantemente vicine al tutto esaurito, ma dietro anche alla Spagna e persino alla Francia. Siamo sempre più fanalino d’Europa, periferia del mondo nel pallone, per infrastrutture e non solo. A riportarlo è la ricerca di un portale specializzato, Sportingpedia, che ha messo confronto i dati sulle presenze degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Spiagge piene,. Mentre in tutta Europa i campionati ripartono con l’entusiasmo dei tifosi e il pienone negli, in Italia laA è ricominciata nella solita cornice di strutture scalcagnate e ampi spazi liberi nelle tribune: nel corsoprima giornata solo il 73% dei posti è stato occupato, percentuale lontanissima dalla Premier League deglimoderni e gremiti, oBundesliga, che viaggiano costantemente vicine al tutto esaurito, ma dietro anche alla Spagna e persino alla Francia. Siamo sempre più fanalino, periferia del mondo nel pallone, per infrastrutture e non solo. A riportarlo è la ricerca di un portale specializzato, Sportingpedia, che ha messoi dati sulle presenze degli ...

