Fiorentina: ecco i convocati per la partita decisiva in casa del Twente. Commisso non andrà in Olanda (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha convocato 26 giocatori per la sfida di giovedì in casa del Twente, valida per il ritorno dei playoff di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tecnico della, Vincenzo Italiano, ha convocato 26 giocatori per la sfida di giovedì indel, valida per il ritorno dei playoff di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina: ecco i conocati per la partita decisiva in casa del Twente. Commisso non andrà in Olanda - marcodellolio : RT @Fiorentinanews: Due vittorie e un pareggio per la nuova, ma anche vecchia, #Fiorentina: ecco il vantaggio di ripartire insieme. #Italia… - Fiorentinanews : #Italiano ritrova (finalmente) #Igor per la gara col #Twente e #Zurkowski... Ecco i convocati della #Fiorentina - Fiorentinanews : Due vittorie e un pareggio per la nuova, ma anche vecchia, #Fiorentina: ecco il vantaggio di ripartire insieme.… - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina, accordo per il prestito di #Barak ?? Ecco le cifre #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -