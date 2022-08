F1, Lewis Hamilton sul suo futuro: “Altri 5-10 anni di corse? Non sarà facile! Per prima cosa voglio tornare a vincere” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il libro dei record della Formula Uno, sotto moltissime statistiche, è dominato da un nome ben preciso: Lewis Hamilton. Il pilota nativo di Stevenage, tra titoli conquistati, Gran Premi vinti e pole position centrate, ha già messo in cascina numeri che lo iscriveranno per sempre nel Gotha della massima categoria del motorsport, ma c’è un altro dato nel quale potrebbe andare nuovamente a scrivere la storia, ovvero quello del numero di gare disputate. Al momento in cima a questa graduatoria troviamo Kimi Räikkönen a quota 349, ma presto Fernando Alonso (attualmente a 346) lo supererà. Lewis Hamilton, invece, si trova in sesta posizione con 301 GP all’attivo e, come assicura il suo team principal Toto Wolff, il suo mirino potrebbe essere puntato davvero in alto. “Arrivare a 400 gare? Perchè no – le sue parole a F1.com – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il libro dei record della Formula Uno, sotto moltissime statistiche, è dominato da un nome ben preciso:. Il pilota nativo di Stevenage, tra titoli conquistati, Gran Premi vinti e pole position centrate, ha già messo in cascina numeri che lo iscriveranno per sempre nel Gotha della massima categoria del motorsport, ma c’è un altro dato nel quale potrebbe andare nuovamente a scrivere la storia, ovvero quello del numero di gare disputate. Al momento in cima a questa graduatoria troviamo Kimi Räikkönen a quota 349, ma presto Fernando Alonso (attualmente a 346) lo supererà., invece, si trova in sesta posizione con 301 GP all’attivo e, come assicura il suo team principal Toto Wolff, il suo mirino potrebbe essere puntato davvero in alto. “Arrivare a 400 gare? Perchè no – le sue parole a F1.com – ...

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton sul suo futuro: “Altri 5-10 anni di corse? Non sarà facile! Per prima cosa voglio tornare a vi… - Monygatt65 : @roscoescomfort Si ti amiamo tanto tanto tanto ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????buo… - DavidePuiatti : RT @SkySportF1: ?? Michael Schumacher «RE» di Spa ?? Lewis Hamilton a -1 da Ayrton Senna ? ?? Venerdì #FP1 alle 14, #FP2 alle 17 ?? Sabato #FP… - Monygatt65 : Max è in testa ma non ci dimentichiamo mai come ha vinto nel 2021 , grave errore di Masi, la sua fortuna comincerà… - Monygatt65 : @roscoescomfort Good Morning Lewis Hamilton the best in the world ?????? che tenerezza vederli dormirete abbracciati ??… -