F1 | il Governo russo chiede i danni dopo la cancellazione di Sochi | “Non correte? Allora pagate…”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Non volete correre in Russia?pagate”. Sono nette le parole di Dmitry Svishchev, presidente dell’amministrazione sportiva della Camera Bassa della Federazione russa. Secondo ildi Mosca, infatti, la questione legata alladel Gran Premio di(decisione immediatal’aggressione della Russia all’Ucraina) non è ancora conclusa, soprattutto a livello economico. “Dato che una gara è stata tolta dal calendario, sarebbe inevitabile rimborsare i pagamenti che abbiamo effettuato. Non volete correre in Russia? Bene, però ridateci i soldi che abbiamo pagato alla Formula Uno” le parole di Svishchev. Il destinatario delle parole del dirigenteè, ovviamente, Stefano Domenicali che, di recente, aveva confermato come in quel Paese non avremmo più visto gare. ...

