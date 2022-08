Elezioni | Provenzano a Carfagna | ' obbligo scolastico da Urss? Pessima propaganda'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Garantire il diritto all'istruzione, a partire dall'infanzia, specie al Sud e a chi non può permetterselo, sarebbe da Unione Sovietica? Questa non è serietà, è. Pensiamo piuttosto a realizzarli gli asili, anche con poteri sostitutivi se i Comuni non ce la fanno". Peppedel Pd ribatte così via twitter a Maraper le critiche alla proposta di Enrico Letta di estendere l'dai 3 ai 18 anni.

CarloCalenda : Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Pr… - MaurizioCulicc1 : RT @CarloCalenda: Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Provenza… - CanigliaEva : RT @CarloCalenda: Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Provenza… - ildenaro_it : #Elezioni, il #Pd in #Sicilia candida @bobocraxi, @FurlanAnnamaria e @peppeprovenzano - IlGualty : @BruteMove @Masssimilianoo Lo hanno messo su per fare i porci comodi all’interno del partito. Finite le elezioni lo… -

Conte poi è candidato allepolitiche anche in Sicilia, dove si prevede farà un'attiva ... Se non altro, però, il segretario nazionale Enrico Letta e il suo vice Giuseppehanno ......leregionali siciliane, nonostante il tradimento del Movimento 5 Stelle. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente del Partito Democratico, Giuseppe. ...Peppe Provenzano del Pd ribatte così via twitter a Mara Carfagna per le critiche alla proposta di Enrico Letta di estendere l'obbligo scolastico dai 3 ai 18 anni.Elezioni Politiche 2022: tutti i candidati di Camera e Senato in Sicilia. Ci sono Giorgia Meloni, Peppe Provenzano, Marta Fascina e Carlo Calenda. Musumeci candidato in un posto .... Musumeci candidat ...