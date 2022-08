Elezioni: Conte, 'Mattarella? In caso ingovernabilità siamo in ottime mani' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Che ruolo avrà il Presidente Sergio Mattarella se dal voto del 25 settembre dovesse uscire un risultato tale da non garantire la governabilità di una coalizione piuttosto che l'altra? "Mattarella è garanzia di equilibrio, saggezza e sensibilità istituzionale, direi che siamo in ottime mani". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Radio 101. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Che ruolo avrà il Presidente Sergiose dal voto del 25 settembre dovesse uscire un risultato tale da non garantire la governabilità di una coalizione piuttosto che l'altra? "è garanzia di equilibrio, saggezza e sensibilità istituzionale, direi chein". Così il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Radio 101.

