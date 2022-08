Di Gregorio: «Il video dello stupro chiama in causa il modo di fare informazione» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Partendo dalle ultime vicende che hanno catapultato Giorgia Meloni al centro delle critiche politiche, Panorama.it ha conversato con il politologo che si lancia in un consiglio alla leader di Fratelli d’Italia: «manterrei sempre l’immagine “governativa”, rassicurante e prospettica». Professore, la vicenda del video dello stupro di Piacenza pubblicato da Giorgia Meloni è detonata… «Il video è stato ripreso dai siti di quotidiani nazionali, per cui la polemica andrebbe allargata: cosa aggiungono audio e video alla notizia? Ma è una questione aperta, ormai tradizionale nella società dell’immagine. Da tempo, una notizia senza foto e video vale quasi niente, non cattura l’attenzione del lettore. Meloni avrebbe potuto esprimere solidarietà alla vittima e denunciare i problemi di sicurezza ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 agosto 2022) Partendo dalle ultime vicende che hanno catapultato Giorgia Meloni al centro delle critiche politiche, Panorama.it ha conversato con il politologo che si lancia in un consiglio alla leader di Fratelli d’Italia: «manterrei sempre l’immagine “governativa”, rassicurante e prospettica». Professore, la vicenda deldi Piacenza pubblicato da Giorgia Meloni è detonata… «Ilè stato ripreso dai siti di quotidiani nazionali, per cui la polemica andrebbe allargata: cosa aggiungono audio ealla notizia? Ma è una questione aperta, ormai tradizionale nella società dell’immagine. Da tempo, una notizia senza foto evale quasi niente, non cattura l’attenzione del lettore. Meloni avrebbe potuto esprimere solidarietà alla vittima e denunciare i problemi di sicurezza ...

