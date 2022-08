Così Francia e Germania si preparano a un inverno con meno gas

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il caro energia non è un problema solo italiano, ma europeo. E si cominciano a studiare le contromisure. In, come annunciato dal ministero della Sanità, è atteso, entro la «fine dell’estate», un provvedimento che vieterà con regole precise (in modo da rendere uniformi gli interventi) la pubblicità luminosa tra l’una e le sei del mattino, introducendo a livello nazionale il divieto di lasciare aperte le porte delle attività commerciali riscaldate o climatizzate. Secondo l’Agenzia per la gestione dell’ambiente e dell’energia (Ademe), uno schermo pubblicitario digitale Lcd di 2 m² consuma 2.049 kWh/anno, ovvero l’equivalente del consumo medio annuo di una famiglia per l’illuminazione e gli elettrodomestici (escluso il riscaldamento). I decreti non dovrebbero valere per stazioni e aeroporti. In, dove la preoccupazione per eventuali tagli ...