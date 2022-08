CorSera: Kvaratskhelia al Napoli grazie alla lungimiranza e alla perseveranza del club di De Laurentiis (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sul Corriere della Sera Gianluca Di Marzio racconta i retroscena dell’affare Kvaratskhelia al Napoli. Un corteggiamento durato tre anni. “un colpaccio tecnico ed economico che nasce da lontano, una storia lunga almeno tre anni”. Fu l’ex milanista Zaccardo a segnalare per primo il georgiano al Napoli e ad altri club italiani. “Cristian ha diversi amici in Georgia, inizia a seguire Kvara e se ne innamora. Il pressing è asfissiante, ma il prezzo altissimo. Dal Rubin Kazan chiedono non meno di 25-30 milioni, altro che sconosciuto. Sul giocatore ci sono tutte le big inglesi, comprese le due di Manchester, nessuna però ha il coraggio di fare sul serio. Il Napoli tiene sempre vivi i contatti attraverso Maurizio Micheli, il braccio destro di Giuntoli, e il lavoro d’équipe coinvolge all’epoca anche Gattuso che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sul Corriere della Sera Gianluca Di Marzio racconta i retroscena dell’affareal. Un corteggiamento durato tre anni. “un colpaccio tecnico ed economico che nasce da lontano, una storia lunga almeno tre anni”. Fu l’ex milanista Zaccardo a segnalare per primo il georgiano ale ad altriitaliani. “Cristian ha diversi amici in Georgia, inizia a seguire Kvara e se ne innamora. Il pressing è asfissiante, ma il prezzo altissimo. Dal Rubin Kazan chiedono non meno di 25-30 milioni, altro che sconosciuto. Sul giocatore ci sono tutte le big inglesi, comprese le due di Manchester, nessuna però ha il coraggio di fare sul serio. Iltiene sempre vivi i contatti attraverso Maurizio Micheli, il braccio destro di Giuntoli, e il lavoro d’équipe coinvolge all’epoca anche Gattuso che ...

napolista : CorSera: #Kvaratskhelia al Napoli grazie alla lungimiranza e alla perseveranza del club di De Laurentiis Di Marzio… - sscalcionapoli1 : CorSera – Kvaratskhelia ha già segnato più di Insigne in tutto l’anno scorso - Salvato95551627 : RT @napolista: Sconcerti: #Kvaratskhelia ha già segnato un gol in più di quelli segnati da #Insigne in tutta la scorsa stagione Sul CorSer… - napolista : Sconcerti: #Kvaratskhelia ha già segnato un gol in più di quelli segnati da #Insigne in tutta la scorsa stagione S… - napolista : Corsera: “Non si può rimproverare De Laurentiis, ha investito 60 milioni per l’attacco” Ha rinnovato dopo gli addi… -