Confronto tv | è il momento delle polemiche e della doppia morale

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Con l'avvicinamento del voto, tutto pare utile ai partiti per innescare polemica. Dallasui video postati sui social ai confronti in tivù. Perché ci si domanda, alcuni esponenti di centrodestra sono dunque restii a confrontarsi negli studi de La7? Perché la Rai offre ampie garanzie all'intervistato, essendo normata da regole precise ad esempio. Oppure perché unLetta-Meloni su Rai1, sarebbe attenzionato da milioni di italiani. Altro discorso va fatto per La7, azienda privata, in capo ad un editore puro. Da tempo i contenitorirete di Urbano Cairo tra l'altro, non sono particolarmente acquiescenti nei confronti di Fdi ed alleati. Da Formigli a Gruber passando per Floris, la scorciatoia per gli ascolti di rete, è sembrata troppo spesso la più facile. L'attacco univoco. Basti ricordare ...