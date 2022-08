Chiara Ferragni difende l’aborto e va contro Fratelli d’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni“. L’attacco frontale arriva non da un leader politico del centrosinistra, bensì da Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer più famosa d’Italia e tra le più seguite al mondo L’imprenditrice digitale ha condiviso un articolo pubblicato dal Guardian e ripreso da TheVision che denuncia quanto sia complesso abortire nelle Marche, regione governata da Fratelli d’Italia dal 2020 che conta una percentuale del 71% di medici o personale sanitario obiettore. Centinaia le donne costrette a spostarsi in altre regioni d’Italia per poter abortire. Non solo. Sempre dal 2020, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni“. L’attacco frontale arriva non da un leader politico del centrosinistra, bensì da, imprenditrice e influencer più famosae tra le più seguite al mondo L’imprenditrice digitale ha condiviso un articolo pubblicato dal Guardian e ripreso da TheVision che denuncia quanto sia complesso abortire nelle Marche, regione governata dadal 2020 che conta una percentuale del 71% di medici o personale sanitario obiettore. Centinaia le donne costrette a spostarsi in altre regioniper poter abortire. Non solo. Sempre dal 2020, ...

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - albertofisogni : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… - adrianobusolin : RT @Qua_Agatha: I vip italiani stile Chiara #Ferragni che fanno #propaganda politica per le prox #ElezioniPolitiche2022 avvertendo il popo… -