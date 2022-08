Cara Giorgia Meloni, l’obesità non è una devianza: forse l’attaccamento alla cadrega sì (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Jakub Stanislaw Golebiewski* Cara Giorgia Meloni, Un consiglio spassionato: parla e scrivi soltanto quando sei sicura che quello che dirai è più bello del silenzio. Mi chiamo Jakub Stanislaw, sono un padre separato alla soglia dei 50 anni, di origini polacche, tre figli da sfamare, un’agenda piena di scadenze da pagare, ho devianze e vivo in un triste Paese di sessisti orgogliosi di esserlo. Sì Cara Giorgia, la mia devianza è l’obesità, nella media ma è sempre obesità. Non vedo l’ora, ho i brividi nel pensare solo di poter attingere alla tua panacea fatta di sport e cultura per curare questa devianza così tanto fastidiosa alla tua persona e a tutti coloro che pretenziosamente cerchi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Jakub Stanislaw Golebiewski*, Un consiglio spassionato: parla e scrivi soltanto quando sei sicura che quello che dirai è più bello del silenzio. Mi chiamo Jakub Stanislaw, sono un padre separatosoglia dei 50 anni, di origini polacche, tre figli da sfamare, un’agenda piena di scadenze da pagare, ho devianze e vivo in un triste Paese di sessisti orgogliosi di esserlo. Sì, la mia, nella media ma è sempre obesità. Non vedo l’ora, ho i brividi nel pensare solo di poter attingeretua panacea fatta di sport e cultura per curare questacosì tanto fastidiosatua persona e a tutti coloro che pretenziosamente cerchi di ...

