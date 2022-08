Calciomercato Spezia: Nikolaou in uscita (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Spezia, si lavora per la cessione di Nikolaou in Spagna: piace al Mallorca e si tratta per il prestito con obbligo di riscatto Dopo Muriqi, il Mallorca continua a sondare il campionato italiano per rinforzarsi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il prossimo obiettivo è Nikolaou dello Spezia. I due club stanno lavorando sulla formula, che al momento dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto attorno ai 5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), si lavora per la cessione diin Spagna: piace al Mallorca e si tratta per il prestito con obbligo di riscatto Dopo Muriqi, il Mallorca continua a sondare il campionato italiano per rinforzarsi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il prossimo obiettivo èdello. I due club stanno lavorando sulla formula, che al momento dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto attorno ai 5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

