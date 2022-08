Avatar, in attesa del sequel dal 22 settembre torna al cinema il capolavoro di James Cameron (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il capolavoro di James Cameron Premio Oscar® nel 2009 , Avatar, torna nelle sale italiane il 22 settembre, in attesa del sequel a Dicembre, anche in versione 4K HDR. Sono ora disponibili il nuovo trailer e il poster del film del 2009. Avatar, il 22 settembre torna il capolavoro Premio Oscar Ufficio Stampa Cristina CaimmiAvatar, l’epica avventura diretta da James Cameron e film di maggior successo di tutti i tempi vincitore del Premio Oscar® nel 2009, tornerà il 22 settembre nelle sale italiane anche in una straordinaria versione 4K HDR. Un nuovo trailer e un nuovo poster celebrano il ritorno nelle sale. Il 14 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) IldiPremio Oscar® nel 2009 ,nelle sale italiane il 22, indela Dicembre, anche in versione 4K HDR. Sono ora disponibili il nuovo trailer e il poster del film del 2009., il 22ilPremio Oscar Ufficio Stampa Cristina Caimmi, l’epica avventura diretta dae film di maggior successo di tutti i tempi vincitore del Premio Oscar® nel 2009, tornerà il 22nelle sale italiane anche in una straordinaria versione 4K HDR. Un nuovo trailer e un nuovo poster celebrano il ritorno nelle sale. Il 14 ...

