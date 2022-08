A Ruota libera... di Antonio Miele (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo due mesi a parlare di calciomercato, si ritorna finalmente a parlare di calcio giocato e, le due belle prestazioni del Napoli contro Verona e Monza, sono il frutto di scelte tattiche di Spalletti e di un ottimo lavoro nella preparazione estiva, oltre che di alcuni nuovi innesti. In queste prime due partite, infatti abbiamo visto in campo solo due dei nuovi acquisti : Kim e Kvaratskhelia, al posto di Koulibaly e Insigne... Per il resto è la stessa squadra dell'anno scorso, con un cambio di modulo che riporta giocatori chiave nei propri ruoli naturali: il 433 pensato da Spalletti ridà a Zielinski la possibilità di giocare a calcio. In queste prime due apparizioni abbiamo potuto rivedere il Piotr che conosciamo in un contesto squadra con reparti ben collegati . In più, il Coreano Kim che ha brillantemente rimpiazzato Koulibaly, e con Kvaratskhelia che ha già conquistato i favori ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo due mesi a parlare di calciomercato, si ritorna finalmente a parlare di calcio giocato e, le due belle prestazioni del Napoli contro Verona e Monza, sono il frutto di scelte tattiche di Spalletti e di un ottimo lavoro nella preparazione estiva, oltre che di alcuni nuovi innesti. In queste prime due partite, infatti abbiamo visto in campo solo due dei nuovi acquisti : Kim e Kvaratskhelia, al posto di Koulibaly e Insigne... Per il resto è la stessa squadra dell'anno scorso, con un cambio di modulo che riporta giocatori chiave nei propri ruoli naturali: il 433 pensato da Spalletti ridà a Zielinski la possibilità di giocare a calcio. In queste prime due apparizioni abbiamo potuto rivedere il Piotr che conosciamo in un contesto squadra con reparti ben collegati . In più, il Coreano Kim che ha brillantemente rimpiazzato Koulibaly, e con Kvaratskhelia che ha già conquistato i favori ...

