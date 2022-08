WWE | Edge annuncia il ritiro

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 agosto 2022) Nella puntata di RAW che si è conclusa stanotte, i fans presenti in Toronto Ontario, Canada, hanno assistito ad un annuncio clamoroso fatto da. La “Rated R Superstar” ha difatti dichiarato il suo proposito di volersi ritirare esattamente il prossimo anno. Quando, cioè, la WWE tornerà nella sua città natale, appunto Toronto. La dichiarazione è stata fatta subito dopo il termine del suo incontro, e quando lo show è andato “off the air”. Tuttavia, anche se non abbiamo avuto il privilegio di averlo visto in diretta tv, ci sono pervenute testimonianze di quanto è accaduto grazie ai video che gli spettatori presenti hanno subito condiviso sui social. After Raw went off the air,announced he plans to retire next year in August when WWE comes back to Toronto. We're officially on thefarewell tour on HIS TERMS folks. ...