Spagna: riserve idriche ancora in calo, ora al 36,9% (Di martedì 23 agosto 2022) Scendono ancora le riserve idriche della Spagna, un Paese colpito da mesi di siccità estrema: secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica, ora tali riserve sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Scendonoledella, un Paese colpito da mesi di siccità estrema: secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica, ora talisono ...

ANSA_med : In Spagna riserve idriche ancora in calo, ora sono al 36,9% - fisco24_info : Spagna: riserve idriche ancora in calo, ora al 36,9%: Livello sceso dell'1% nell'ultima settimana - Manuel97__ : @Rinop74 In Spagna sotto questo profilo sono avanti anni luce. Esistono le squadre B. La Premier League ha addiritt… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: ?? La Jumbo Visma ha sciolto le riserve: Primoz Roglic presente alla Vuelta n° 77! ????????? Scopri di più: - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: ?? La Jumbo Visma ha sciolto le riserve: Primoz Roglic presente alla Vuelta n° 77! ????????? Scopri di più: -