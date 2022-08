Serie A, giornata 2: pro e contro tra noia e pochi gol (Di martedì 23 agosto 2022) Archiviato il secondo weekend di campionato, c’è subito un dato che salta all’occhio. Nella prima giornata ci sono state molte reti e nemmeno un pareggio, mentre sono ben sei i pareggi della giornata 2 di Serie A, con relativi pro e contro. Tra questi, ben 4 a reti inviolate, due invece terminati 1-1, come il big match tra Atalanta e Milan. Deludente la partita della Juventus, buona invece la prestazione di Napoli e Inter, che hanno già segnato tanto e sono a quota 6. Stessa sorte per la Roma, con due reti in due gare, ma zero gol subiti. Serie A: pro e contro della giornata 2 Una classifica ancora molto corta, ma con alcune squadre già in emergenza e allenatori in bilico. Il Monza arriva due sconfitte e l’Hellas Verona, dopo un pesante ko contro il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 23 agosto 2022) Archiviato il secondo weekend di campionato, c’è subito un dato che salta all’occhio. Nella primaci sono state molte reti e nemmeno un pareggio, mentre sono ben sei i pareggi della2 diA, con relativi pro e. Tra questi, ben 4 a reti inviolate, due invece terminati 1-1, come il big match tra Atalanta e Milan. Deludente la partita della Juventus, buona invece la prestazione di Napoli e Inter, che hanno già segnato tanto e sono a quota 6. Stessa sorte per la Roma, con due reti in due gare, ma zero gol subiti.A: pro edella2 Una classifica ancora molto corta, ma con alcune squadre già in emergenza e allenatori in bilico. Il Monza arriva due sconfitte e l’Hellas Verona, dopo un pesante koil ...

