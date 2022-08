Se il Bambi della Valmalenco potesse parlare

(Di martedì 23 agosto 2022) Buonasera, sono un cervo, un maestoso cervo, un possente irrefrenabile cervo. Siccome un paio d’anni fa ero ancora un cerbiatto, e mia madre era morta, tutti avevano detto “Ooooh, che carino” leggendo che ero stato adottato dal proprietario di un agriturismo qui vicino, che mi aveva allattato col biberon e accolto nella sua stalla. Inevitabilmente, mi avevano chiamato. Altrettanto inevitabilmente, col passare del tempo sono cresciuto: mi chiamo ancorama non sono più un cerbiatto fragile e malfermo dagli occhioni spalancati (e tutti: “Ooooh, che carino”), sono un cervo, un maestoso cervo, un possente irrefrenabile cervo. La polizia è intervenuta allora per sottrarmi al mio papà adottivo e portarmi via dall’agriturismo, e tutti a protestare ...

Questa è la storia di, il cerbiatto salvato e adottato da una famiglia , che ha voluto chiamarlo proprio come il piccolo protagonista di una storia strappalacrimeDisney.oggi è cresciuto ed è diventato un cervo adulto . Dovrà andarsene dalla casa dove è stato accolto.aveva perso la mamma da cucciolo e la famiglia di Giovanni Del Zoppo, a ..."Averlo con noi resterà l'esperienza più straordinariamia vita ", confessava per l'appunto a Il Dolomiti il 21 agosto, quando concondivideva ancora non soltanto le proprie giornate ...In provincia di Sondrio il proprietario di un agriturismo ha adottato e allevato per due anni un cucciolo di cervo. Oggi la polizia lo ha portato in un'area idonea, dove può vivere in sicurezza e senz ...Tragedia sfiorata all'incrocio con via Bodio e tre bambine investite a Milano da un taxi: nessuna di loro è in percolo di vita ma una è al Niguarda ...