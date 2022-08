Roma vs Cremonese 1-0: giallorossi vincono con affanno (Di martedì 23 agosto 2022) Termina il match delle ore 18.30 all’Olimpico tra Roma vs Cremonese 1-0. giallorossi vincono di misura alla prima in casa. Di fronte una squadra solida e compatta. Roma vs Cremonese 1-0: giallorossi a punteggio pieno Un match intenso quello dell’Olimpico di Roma. “Partita tosta” definita da Mourinho. I giallorossi vincono ma in affanno, rischiando di subire lo svantaggio. Dopo lo stop di Wijnaldum si ferma anche Zaniolo per una lussazione alla spalla. Molte le palle gol sciupate nella prima metà della partita con Tammy Abraham non ancora brillante sotto porta. C’è da dire che il migliore in campo sembra essere Radu che si oppone con grande tenacia all’assalto dei padroni di casa. In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Termina il match delle ore 18.30 all’Olimpico travs1-0.di misura alla prima in casa. Di fronte una squadra solida e compatta.vs1-0:a punteggio pieno Un match intenso quello dell’Olimpico di. “Partita tosta” definita da Mourinho. Ima in, rischiando di subire lo svantaggio. Dopo lo stop di Wijnaldum si ferma anche Zaniolo per una lussazione alla spalla. Molte le palle gol sciupate nella prima metà della partita con Tammy Abraham non ancora brillante sotto porta. C’è da dire che il migliore in campo sembra essere Radu che si oppone con grande tenacia all’assalto dei padroni di casa. In ...

