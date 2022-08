Orrore in Italia, ossa umane ritrovate in un bidone: ecco a chi appartengono (Di martedì 23 agosto 2022) In queste ore una storia decisamente inquietante è giunta da Avellino, un comune Italiano di 52 471 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Un agricoltore di Venticano, in provincia di Avellino, ha notato un bidone pieno di ossa umane, presumibilmente appartenenti a due persone diverse. I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, subito avvertiti dal contadino, stanno indagando per svelare il giallo. Vediamo nel dettaglio la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti giunti sul luogo del macabro ritrovamento.



