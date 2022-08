Ora Salvini mette in dubbio le sanzioni alla Russia | Temo alimentino la guerra

matteosalvinimi : #Salvini: Ora nel mondo sono in costruzione 100 centrali nucleari: se l'Italia vuole essere indipendente dal punto… - ivanscalfarotto : Ora: capisco cambiare idea e pure la memoria corta. Ma che proprio @luigidimaio rimproveri a Salvini che i suoi uom… - fattoquotidiano : La proposta di Salvini: ora basta commissariare i comuni in caso di indagini, “decada solo la persona collusa” (di… - mark202121 : @stanzaselvaggia Avanti così ci hanno provato con berlusconi salvini ora tocca alla meloni?????? stiamo aspettando che… - stebellentani : So che se sembro Salvini con questi elenchi, ma davanti hanno Vlahovic, Kean, Di Maria, Kostic, Chiesa e a quanto r… -

Agenzia ANSA

Il segretario della Lega, Matteoha invece spostato l'attenzione su un altro tema: "Va bene ... "Dobbiamo vincere in Europa la battaglia per il tetto del gas" e dobbiamo farloperché "non ...Secondo quanto riporta Rainews,ha anche spiegato che "lavoriamo al dettaglio costi - ...però, spiega ancora Capone, "ribadiamo l'importanza di prevedere nuovi strumenti di flessibilità in ... Salvini, non vorrei che sanzioni a Mosca alimentassero la guerra - Ultima Ora RIMINI (ITALPRESS) – “Al di là del tetto al prezzo del gas e dell’accelerare sulle rinnovabili, in questo momento nel mondo sono in costruzione cento centrali di ultima generazione che danno energia p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...