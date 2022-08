Muore per il vaiolo delle scimmie a Cuba carabiniere di origine pescarese (Di martedì 23 agosto 2022) Pescara - Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè da un paio di mesi, originario di Pescara, è morto nelle scorse ore dopo aver contratto il vaiolo delle scimmie, l'uomo si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, è morto la sera del 21 agosto", ha dichiarato il ministero della Salute Cubano in un comunicato. Il 50enne italiano era arrivato a Cuba il 15 agosto ed è stato ricoverato in ospedale tre giorni dopo, ha aggiunto il ministero. "Il rapporto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale conclude che la morte è stata causata da sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi", si legge. Dopo le analisi, il ministero ha escluso altre patologie infettive nel ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 agosto 2022) Pescara - Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè da un paio di mesi, originario di Pescara, è morto nelle scorse ore dopo aver contratto il, l'uomo si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, è morto la sera del 21 agosto", ha dichiarato il ministero della Saluteno in un comunicato. Il 50enne italiano era arrivato ail 15 agosto ed è stato ricoverato in ospedale tre giorni dopo, ha aggiunto il ministero. "Il rapporto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale conclude che la morte è stata causata da sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi", si legge. Dopo le analisi, il ministero ha escluso altre patologie infettive nel ...

