Mertens da brividi | l’ha detto sul Napoli!

(Di martedì 23 agosto 2022) Inizia con il video dell’addio su Instagram e le immagini di gol e vita napoletana. Viene presentato così il miglior marcatore della storia del Napoli ora al Galatasaray. La domanda su Istanbul, l’accoglienza calorosa dei tifosi e l’addio a Napoli, così parla il bomber :” E’ stato bello, lasciare Napoli è stata dura, ma è una nuova avventura in una grande città. Stiamo cercando casa e sono veramente meravigliato del club.” Sul nuovo Napoli e sul rapporto con la città: “Ieri ho visto la partita e hanno giovato benissimo. La casa l’abbiamo tenuta, anche mia moglie è molto affezionata. Passeremo lì qualche giorno libero e l’estate“. Sempre sul rapporto e sui suoi nove anni nella città partenopea ha:”La prima cosa che colpisce di Napoli è essere il capocannoniere della sua squadra; sono stato fortunato che per nove anni ho conosciuto tantissima gente cara. ...

VIDEO - Driesè sbarcato in Turchia, pronto a vivere la sua nuova esperienza con la maglia del Galatasaray. Comments commentssi presenta al Galatasaray: che arrivoe Torreira cominciano così la loro avventura al Galatasaray . Per i due calciatori, c'è già tanta attesa: sono davvero tantissimi i tifosi all...L'ultimo gesto da brividi di Dries Mertens, una scelta da vero napoletano: il retroscena spiazza anche De Laurentiis.