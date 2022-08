Mercato, il Frosinone piazza un altro colpo: domenica la sfida col Benevento (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Frosinone ha ufficializzato un altro colpo di Mercato prelevando il centrocampista Luca Mazzitelli dal Monza. Il club ciociaro ha reso noto l’ingaggio del giocatore nel pomeriggio attraverso una nota stampa. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mazzitelli è stato un grande protagonista lo scorso anno nel percorso che ha condotto in serie A il Monza con 28 presenze, due gol e sei assist. In precedenza ha vestito le maglie di Brescia, Sassuolo, Genoa, Entella e Pisa totalizzando anche cinque presenze in Europa League con i neroverdi emiliani. Potrebbe fare il suo debutto già nella sfida con il Benevento in programma domenica alle ore 20.45 al Ciro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha ufficializzato undiprelevando il centrocampista Luca Mazzitelli dal Monza. Il club ciociaro ha reso noto l’ingaggio del giocatore nel pomeriggio attraverso una nota stampa. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mazzitelli è stato un grande protagonista lo scorso anno nel percorso che ha condotto in serie A il Monza con 28 presenze, due gol e sei assist. In precedenza ha vestito le maglie di Brescia, Sassuolo, Genoa, Entella e Pisa totalizzando anche cinque presenze in Europa League con i neroverdi emiliani. Potrebbe fare il suo debutto già nellacon ilin programmaalle ore 20.45 al Ciro ...

